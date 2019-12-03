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Из-за тайфуна на Филиппинах эвакуировали почти 200 тысяч человек
03.12.2019 08:58
ветер "Каммури" - на Филиппинах эвакуировали почти 200 тысяч человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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