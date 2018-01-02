В Киеве Mercedes на полном ходу протаранил два других авто, госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок

В понедельник вечером на улице Стеценка в Киеве произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщил портал "Киев оперативный".

"Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь на высокой скорости от Сырца к площади В.Марченко, в месте ремонта коллектора на полном ходу лоб в лоб врезался в автомобиль Audi. Также по касательной зацепили Toyota Rav4. Пострадали семейная пара и ребёнок из Audi и водитель автомобиля Mercedes. Все в срочном порядке с тяжелыми многочисленными травмами были госпитализированы", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук

В информации отмечается, что автомобили получили сильные механические повреждения.

На месте работают бойцы ГСЧС, скорая помощь, патрульная полиция, САРС, следственно-оперативная группа.

"Киев оперативный" подчеркивает, что улица Стеценко перекрыта в оба направления.