|Активисты сообщают о задержании жениха убитой правозащитницы Ноздровской
|02.01.2018 01:27
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По информации "Громадського", жениха зовут Виталий Сергеев.Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович допустил, что жениха Ноздровской могли поймать для проведения следственных действий. "Работают и следователи, и оперативник. Мы пытаемся раскрыть преступление", – отметил он.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря.Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.
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