Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович допустил, что жениха убитой правозащитницы Ирины Ноздровской могли поймать для проведения следственных действий. Ноздровская пропала 29 декабря, а тело ее нашли 1 января Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Срочно! Только звонили родители жениха убитой Ирины Ноздровской. По их словам, жениха задержали в полиции Вышгорода, повезли на допрос, забрали автомобиль. Планируется обыск в квартире на Левом берегу в Киеве. Просят помощи прессы и юристов. Боятся, чтобы из их семьи не сделали виновников", – написала она.Боднар также обратилась к юристам с просьбой "разобраться в ситуации"."Нужна огласка". Сейчас активисты и журналисты подтягиваются под Вышгородский отдел полиции", – сообщила журналистка. https://www.facebook.com/bodnar.ua/posts/2025787464362240 По информации "Громадського", жениха зовут Виталий Сергеев.Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович допустил, что жениха Ноздровской могли поймать для проведения следственных действий. "Работают и следователи, и оперативник. Мы пытаемся раскрыть преступление", – отметил он.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря.Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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