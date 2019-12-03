|«Слуга народа» наконец нашла замену оскандалившемуся Яременко
|03.12.2019 08:58
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Фракция партии определилась с кандидатом на должность главы комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.Богдан Яременко и Елизавета Ясько
Новым главой комитета избрана народный депутат от «Слуги народа», глава украинской постоянной парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько. Об этом сообщила нардеп Евгения Кравчук.
«Мы закончили внутренние праймериз на пост главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов. … Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько», – написала нардеп.
Напомним, Богдан Яременко, возглавлявший комитет, был уволен с должности главы комитета Рады после секс-скандала.
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