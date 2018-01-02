|На Киевщине нашли мертвой юристку Ноздровську
|02.01.2018 01:27
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Правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 году на смерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьиГлава общественной организации Национал-патриотическое движение Украины Михаил Ковальчук сообщил о гибели юристки Ирины Ноздровськои, которая исчезла три дня назад.
Фото: "Україна Молода"
"В борьбе за правду погибла Ирина Ноздоровська" , - написал Ковальчук в Facebook
Глава профсоюза МВД Илья Кива в комментарии " 112 Украина " уточнил, что тело Ноздровськои обнаружили правоохранители в одной из рек в Киевской области. По предварительным данным, ее сбросили с моста в реку.
Близкие Ирины Ноздровскои сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она исчезла на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Юрист вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 году на смерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи. На момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.
Через два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского - в конце мая 2017 суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.
Напомним, 1 апреля в городе Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий , которая на прошлых выборах баллотировалась на пост городского головы от партии "Свобода".