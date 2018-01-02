Правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 году на смерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи

"В борьбе за правду погибла Ирина Ноздоровська" , - написал Ковальчук в Facebook

Глава профсоюза МВД Илья Кива в комментарии " 112 Украина " уточнил, что тело Ноздровськои обнаружили правоохранители в одной из рек в Киевской области. По предварительным данным, ее сбросили с моста в реку.

Близкие Ирины Ноздровскои сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она исчезла на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Юрист вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 году на смерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи. На момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.

Через два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского - в конце мая 2017 суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.