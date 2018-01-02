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Италия возглавила ОБСЕ и призвала к выполнению Минских соглашений
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02.01.2018 01:35
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С 1 января 2018 года новым главойОрганизации по безопасности и
сотрудничеству в Европе стал министр иностранных дел Италии
Анджелино Альфано. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Альфано: Кризис в Украине поставил под сомнение сами
принципы, на которых ОБСЕ основана Фото: EPA "Кризис в Украине и
вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ
основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного
урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью
выполнить Минские соглашения", – сказал новый глава
организации, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.Он
также анонсировал продолжение женевского формата переговоров по
грузино-абхазскому конфликту, переговоров в формате "5+2" по
Приднестровью и работы минской группы по Нагорному Карабаху.Как
отметил Альфано, ключевым приоритетом Италии во время
председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление
многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух
Хельсинки" (Хельсинкского заключительного акта 1975
года. – ) и дальнейшее укрепление мира, безопасности,
стабильности и сотрудничества".Подчеркивается, что лозунгом
итальянского председательства в организации будет "Диалог, право
собственности, ответственность".Полный перечень приоритетов
итальянского председательства в организации Альфано представит 11
января на заседании постоянного совета в Вене.В 2017 году ОБСЕ
возглавлял министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.
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