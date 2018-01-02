С 1 января 2018 года новым главойОрганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе стал министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Альфано: Кризис в Украине поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана Фото: EPA "Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения", – сказал новый глава организации, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.Он также анонсировал продолжение женевского формата переговоров по грузино-абхазскому конфликту, переговоров в формате "5+2" по Приднестровью и работы минской группы по Нагорному Карабаху.Как отметил Альфано, ключевым приоритетом Италии во время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" (Хельсинкского заключительного акта 1975 года. – ) и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".Подчеркивается, что лозунгом итальянского председательства в организации будет "Диалог, право собственности, ответственность".Полный перечень приоритетов итальянского председательства в организации Альфано представит 11 января на заседании постоянного совета в Вене.В 2017 году ОБСЕ возглавлял министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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