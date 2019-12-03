Всего же в ноябре в столице были зафиксированы пять температурных рекордов, сообщает 2 декабря, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура ноября в Киеве составляла + 4,6°С, что выше климатической нормы на 2,5°С", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что с декабря прошлого года по нынешний ноябрь все месяцы оказались теплее климатической нормы.

"Температурный режим нынешнего ноября в столице был довольно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов, вторая - на 5 градусов, а уже с третьей декады началось резкое понижение до зимних температур", - уточнили в обсерватории.

Там также сообщили, что наиболее холодно было 22 ноября, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 9,7°С, а наиболее тепло - 6 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +19,4 градусов, что стало рекордным значением для этого дня.

Всего в ноябре было 5 температурных рекордов, отметили в обсерватории.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 28 мм осадков, что составило 55% климатической нормы.

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