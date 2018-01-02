И хотя периодически разные производители и пытались создавать свои современные заднемоторные версии, однако, большинство этих попыток закончились неудачей, и к сегодняшнему дню таких автомобилей осталось «с гулькин нос», да и те имеют вовсе не такую заднемоторную компоновку, как у автомобилей 40-х-70-х годов прошлого века, пишет со ссылкой на .

Но в чем же причины такого отношения к автомобилям, у которых двигатель сзади?

Уже давно было выяснено, что переднемоторная компоновка – это практично, надежно и удобно, к тому же такое расположение двигателя обеспечивает легкий доступ к моторному отсеку и дает возможность наделять автомобиль просторным салоном. Эти автомобили более безопасны, их не заносит на поворотах, они имеют лучшее сцепление с дорогой, в том числе при движении по скользкому покрытию. Заднемоторным они проигрывают лишь в наборе скорости и общей производительности. Переднее размещение двигателя также наделяет автомобиль увеличенным тормозным путем из-за смещенного вперед центра тяжести.

В противовес этому, авто, у которых двигатель сзади, обладают центро тяжести, смещенным назад, что дает возможность машине намного быстрее разгоняться, наделяет ее лучшей проходимостью и способностью преодолевать крутые подъемы, однако, «тяжелый зад» приводит к так называемой избыточной поворачиваемости, опасным заносам и плохому сцеплению с дорожным покрытием.

И хотя некоторое время считалось, что заднемоторная компоновка целесообразна для применения на спорткарах, сейчас и там от нее уже отказались, придя к «золотой середине» – среднемоторному размещению двигателя перед задней осью.

Правда, изредка, ради экономии, производители и сегодня устанавливают двигатель сзади на недорогих и маленьких авто, с целью придать им лучшую проходимость и динамичность при маломощном моторе. Так, в свое время все отмечали отличную вездеходность «запорожца», которую и обуславливала заднемоторная компоновка.

Итак, у каких сегодня автомобилей двигатель сзади?

Smart Fortwo

Этот микроавтомобиль с 1998 года производит концерн . В 2014 году появилась машинка третьего поколения – Smart Fortwo III, у которой двигатель расположен сзади над задней осью, помогая выжимать из 1-литрового 3-цилиндрового 61-125-сильного двигателя максимум мощности.

Очень компактный и рассчитанный только на 2-х человек, Smart Fortwo III, конечно, является абсолютно городским автомобилем, оснащенным задним приводом, и механической коробкой передач с пятью скоростями.

Отзывы автовладельцев: обладатели крохи называют ее надежной, маневренной, динамичной, экономичной и обладающей хорошей обзорностью машиной. Справляется с выездом на природу, быстро стартует, но не предназначена для поездок на длинные дистанции.

Tesla Model S

Появившийся в 2012 году, недешевый и объемный люксовый электрокар в 2015-2016 гг. стал самым продаваемым электромобилем в мире. Его силовая установка – это индукционный электродвигатель, расположенный между задними колесами, который передает мощность на заднюю ось. Впрочем, заднемоторными электрокары являются лишь условно.

Аккумуляторы в Model S располагаются внизу, и машина обладает легким алюминиевым кузовом. В связи с этим объем ее салона и багажника очень внушителен, а центр тяжести находится довольно низко – на уровне в 45 см, и смещен назад – нагрузка между передней и задней осями распределяется в соотношении 47:53.

Это обеспечивает авто хорошей управляемостью, устойчивостью на поворотах, а также способностью к быстрому разгону.

Отзывы владельцев: в связи с недостаточностью зарядной инфраструктуры, это пока автомобиль только для города. В остальном, отзывы автовладельцев только превосходные.

Twingo 3-го поколения

Третье поколение малыша Twingo, которое сошло с конвейера в 2014 году, выпускается французским производителем в сотрудничестве с концерном . Автомобиль имеет архитектуру, общую со Smart, в частности, задний привод и заднемоторную компоновку (двигатель, по факту, находится под полом в багажнике), но обладает своим неповторимым дизайном.

Став заднемоторным, Twingo приобрел меньшие внешние габариты, но больший простор в салоне – на 33 см длиннее, чем раньше, а также отличную маневренность – его колеса могут поворачиваться на 45°.

Отзывы владельцев: этого малыша называют «броско эмоциональным» внешне, тихим, покладистым, вместительным (на 4 человека) и экономичным. Отмечают великолепный диаметр разворота, не быстрый и осторожный разгон, но уверенную езду в горку. И его, также называют в основном городским.

И, не забыть бы! Этот компактный красавчик продается за очень умеренные деньги.

Tata Nano

Об этом самом дешевом в мире автомобиле (ценою менее 3000 $) лучше читать, чем на нем ездить, ведь он обладает практически нулевым уровнем комфорта и безопасности.

Являясь «чистопородно» заднемоторным, доступ к его 2-х-цилиндровому 33-сильному двигателю осуществляется изнутри через складные спинки задних сидений. Уже удивляетесь? Теперь представьте, что у Tata Nano в самой недорогой версии даже нет ремней безопасности, наружных зеркал и уплотнителей в дверях. Его сиденья обиты самым дешевым дерматином, а о кондиционере, печке, магнитоле и вовсе не стоит заикаться.

Продажи этого автомобиля крайне низкие, и скорее только, скоро его производство прекратится.

Porsche 911

Этот спорткар, выпуск которого стартовал еще в далеком 1964 году, изначально был сконструирован необычно – с расположением 6-цилиндрового мощного двигателя позади задней оси. Претерпев за все эти годы множество изменений, он сохранил заднемоторную компоновку, и продолжает пользоваться большой популярностью, ибо с каждым новым поколением Porsche удается наделить его незаурядными техническими характеристиками.

И хотя уже все автопроизводители отказались размещать в спорткарах двигатель сзади, Porsche 911 из года в год в автогонках постоянно демонстрирует отличные результаты, удерживает титул одного из самых быстрых автомобилей мира, да и вообще многими называется чудом немецкого автопрома, тем самым доказывая идею, что заднемоторная компоновка и в наши имеет право на существование.

Отзывы: обладатели Porsche 911 – это всегда влюбленные в свое авто люди, отмечающие его способность к невероятному разгону, отличную управляемость, надежность и динамичность машины.

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