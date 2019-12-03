На полях нормандского саммита в Париже не исключена встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным тет-а-тет.

Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.

Отвечая на вопрос, советуют ли Зеленскому встречаться с Путиным тет-а-тет, Кулеба объяснил, что это может произойти на саммите незапланированно.

«Я считаю, что эта ситуация может возникнуть там спонтанно. Вспомните Минск, как происходили тогда переговоры в 2015-м году. По нескольку раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано», – заявил Кулеба.

Он также добавил, что если ради защиты интересов Украины нужно будет проводить такую встречу, она будет проведена – «если она даст возможность сделать шаг вперед».

«Что касается личной встречи с Путиным. Саммит четырех – это формат довольно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, как это должно происходить, но от нее возможны отступления, если возникнет необходимость. Мы не будем делать на саммите одной вещи: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое чувство, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников», – подчеркнул Кулеба.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира