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"Деды развлекали". Сотник заявил, что новогодний концерт на "Россия 1" показал проблемы телеканала с деньгами
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02.01.2018 01:43
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По словам российского журналиста и блогера Александра Сотника,
"Новогодний голубой огонек 2018" на телеканале "Россия 1" развлекал
телезрителей исполнителями возрастной категории "60 плюс". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Сотник: "Россия
1", дешево снимаешь Фото: Саша Сотник / Facebook "На пять минут
включили телевизор. Не для себя. Детей
развлечь. М-да... Деды развлекали. Это не "Голубой
огонек", а "Голубой напалм". "60 плюс" развлекают страну. И
примкнувшая к ним бородатая женщина Киркоров. И прильнувшая к ней
Баскова. Кто сказал, что над дедушками надо смеяться? Это ведь
грешно: ржать над инвалидствующими петросянами-винокурами. Я бы не
решился – на том свете припомнят и отправят жариться", –
отметил он."Россия 1", ты мало того, что дешево снимаешь (вижу, с
деньгами совсем швах), ты еще и зрителя грешить
заставляешь", – заявил журналист.
https://www.facebook.com/sasha.sotnik/posts/1495527867226740
На сайте телеканала сообщается, что участие в концерте
"Новогодний голубой огонек 2018" принимали, в
частности, Григорий Лепс, Ани Лорак, Alekseev, Егор Крид, Стас
Михайлов, Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, Стас Пьеха, София Ротару,
Светлана Лобода.
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