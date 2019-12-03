Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в законодательство в связи с ограничением депутатской неприкосновенности, дать право следователям Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана, перейти без конкурса в Госбюро расследований, а также демонополизировать спиртовую отрасль.

Об этом свидетельствует план работы на 3 декабря , опубликованный на сайте парламента.

Утром депутаты завершат рассмотрение законопроекта об урегулировании деятельности Госбюро расследований. Напомним, недавно профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать поправку, которая позволит следователям и прокурорам, которые занимались расследованием дел Майдана" в ГПУ, перейти в ГБР без конкурса.

Намерены внести изменения в повестку дня второй сессии Верховной Рады.

Верховная Рада планирует досрочно прекратить полномочия народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера в связи с назначением на другие должности.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта, который отнесет людей, передвигающихся на креслах колесных, к участникам дорожного движения.

В первом чтении рассмотрят законопроекты о введении пошлины на табак для нагрева и скандальный проект изменений в Налоговый кодекс.

На рассмотрении - проект изменений в законодательство относительно ограничения депутатской неприкосновенности, а также законопроект № 2078-1, который переносит на 5 лет введение стандарта экологической безопасности Евро-6 и сохраняет действующие требования для подержанных автомобилей.

Нардепы смогут окончательно освободить от налогообложения процедуру отделения деятельности по транспортировке газа.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли.

Кроме того, намерены назначить члена Высшего совета правосудия и рассмотреть предложения президента относительно законопроекта о верификации и мониторинге государственных выплат. Планируют определиться, какие памятные даты и юбилеи будут отмечаться в 2020 году на государственном уровне. Наконец, в повестке дня проект постановления пятого президента Украины о первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретения полноправного членства Украины в НАТО.

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