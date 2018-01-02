В понедельник девять заключенных погибли, еще 14 пострадали в результате тюремного бунта в бразильском штате Гояс. Как сообщил телеканал Globo, во время беспорядков 106 преступников сбежали из пенитенциарного учреждения, передает

К настоящему моменту 29 из них были пойманы. Еще 127 заключенных покинули тюрьму во время бунта, но охотно вернулись, когда беспорядки закончились. Пострадавшие осужденные после получения медицинской помощи также были вновь доставлены в пенитенциарное учреждение.

В ходе бунта, который начался из-за драки двух банд, в тюрьме произошел пожар. На подавление беспорядков ушло около двух часов.

Напомним, в течение первых восьми месяцев этого года в Бразилии был убит 58 общественных активистов.

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