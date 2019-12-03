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Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что скандал с Украиной исчерпан
03.12.2019 09:53
Трамп заявил, что скандал под названием "Украинагейт" можно считать закрытым
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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