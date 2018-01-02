По словам свидетелей аварии, Mercedes двигался на большой скорости,
а затем вылетел на встречную полосу и столкнулся с Audi. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В Киеве произошло
лобовое столкновение Фото: Киев Оперативный / Facebook По
предварительной информации, автомобиль Mercedes двигался со стороны
станции метро "Сырец" в сторону Интернациональной площади, а
автомобиль Audi – во встречном направлении.По словам свидетелей
аварии, Mercedes двигался на большой скорости, а затем вылетел на
встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Audi.В салоне
Audi зажало пассажирку, которую освобождали спасатели
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Всего пострадали
четыре человека: водитель Mercedes (травмирован больше всех), а
также муж, жена и их ребенок. Все были безотлагательно
госпитализированы.
https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/446051319124293
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