ГБР возбудило дело против СБУ по фактам незаконной слежки за депутатами ОПЗЖ и незаконного проведения против них других оперативных мероприятий. Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"По фактам незаконной слежки за депутатами ОПЗЖ и незаконного проведения против них других оперативных мероприятий сотрудниками СБУ Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

Теперь уголовно-правовую оценку попыткам использования спецслужбы в политических целях дадут следователи ГБР.

Если, конечно, «Слуги народа» не примут сегодня закон о «перезапуске» ГБР, которым все руководство Бюро будет уволено. На веселье руководству СБУ...