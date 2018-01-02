Агрессивный секс 51-летнего жителя Тайваня и его 49-летней жены закончился серьезной травмой для мужчины.

Женщина так сильно вцепилась в правое яичко любимого, откусила его, передает со ссылкой на .

Медики получили вызов около 2:00 26 декабря. Это была ночь перед Днем подарков, когда Санта Клаус раскладывает подарки под елку.

Когда на вызов прибыла "скорая", медики увидели мужчину в окровавленном халате, держащим свое яичко в миске для риса.

Его жена постоянно повторяла медикам "я сделала это не нарочно".

Мужчину доставили в больницу. Там провели операцию - зашили мошонку. Яичко пришивать обратно не стали. Объяснили - боятся инфекции.

"Мы боялись, что оно не сможет восстановить свою функцию, что в будущем приведет к бесплодию", - объяснил врач Чен Джунджи, который проводил операцию.

Журналисты не называют имен участников события. Известно, что пострадавший с фамилией Вонг открыл свою мастерскую по ремонту авто. Он и его жена с фамилией Хсие женаты много лет, имеют двоих детей.

Сначала считалось, что Хсие откусила мужчине яичко в результате сильного возбуждения. Позже выяснилось - женщина страдает от психического расстройства, так называемой "персиковой эпилепсии". Когда она находится в большом сексуальном напряжении, она не контролирует свои поступки и может кусать партнера.

Врачи посоветовали мужчине обратиться за помощью к психологам, если после происшествия у него возникнет страх заниматься сексом.

Согласно законодательству Тайваня, женщину могли приговорить к 3 годам лишения свободы. Вонг не подавал на нее заявление в полицию.

Японские ученые создали робота, который умеет целоваться, обнимать девушку или парня, а в процессе развития учится делать оральные удовольствия. Если он принимает вид человека, у него появляется функция эякуляции.

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