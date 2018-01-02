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Жениха убитой правозащитницы Ноздровской допрашивают как подозреваемого – отец задержанного
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02.01.2018 02:20
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Виктор Сергеев, отец жениха убитой правозащитницы Ирины
Ноздровской, рассказал, что в качестве одной из причин убийства
полиция рассматривает неразделенную любовь к Ирине его сына
Виталия. В день убийства Ноздровскую зафиксировали камеры
наблюдения Фото: Ірина Ноздровська / Facebook Он рассказал, что
камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 29 декабря, в день
убийства Ноздровской, она выходила из дома в Киеве в 21.00 вместе с
Виталием. Это стало основанием для подозрения.По словам отца
задержанного, следствие в качестве одной из версий преступления
рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Виктор Сергеев
сообщил, что Ирина и Виталий разошлись.Допрос Виталия Сергеева
продолжается более шести часов, отметил его отец. По его
информации, машину, оформленную на отца и используемую сыном,
изъяли и отправили на экспертизу в Гостомель.1 января в реке в
Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской,
которая пропала 29 декабря.Полиция начала уголовное
производство по статье об умышленном убийстве.Ноздровская вела
дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате
ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего
председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время
ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне
Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27
декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд
отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил
дело в первую инстанцию.
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