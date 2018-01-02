Виктор Сергеев, отец жениха убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, рассказал, что в качестве одной из причин убийства полиция рассматривает неразделенную любовь к Ирине его сына Виталия. В день убийства Ноздровскую зафиксировали камеры наблюдения Фото: Ірина Ноздровська / Facebook Он рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 29 декабря, в день убийства Ноздровской, она выходила из дома в Киеве в 21.00 вместе с Виталием. Это стало основанием для подозрения.По словам отца задержанного, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Виктор Сергеев сообщил, что Ирина и Виталий разошлись.Допрос Виталия Сергеева продолжается более шести часов, отметил его отец. По его информации, машину, оформленную на отца и используемую сыном, изъяли и отправили на экспертизу в Гостомель.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря.Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ноздровской его виталия сергеев виктор Теги: происшествия