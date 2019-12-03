Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе "вора в законе". Сообщает СТРАНА .

Законопроект был размещен в понедельник на сайте украинского парламента и направлен на рассмотрение комитета по правоохранительной деятельности с пометкой "определен президентом как неотложный".

В пояснительной записке к проекту предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией". В законопроекте дается определение преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе".

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и бытие в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

В пояснительной записке в качестве образца для украинской законодательной инициативы называется опыт Грузии, где в 2005 году были приняты поправки в Уголовный кодекс, предусматривавшие уголовное наказание за присутствие в статусе "вора в законе". В записке также упоминается принятый в Италии в 1982 году закон, вводивший уголовное наказание за участие в преступной ассоциации мафиозного типа.

К слову, в 2019 году подобный закон был принят и в России. Согласно УК РФ теперь только за участие в воровском сообществе можно получить срок лишения свободы от семи до десяти лет. А за "занятие высшего положения в преступной иерархии" - в России предусмотрено лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей.

После этого началась миграция воров из России в Украину, что и актуализировало вопрос принятия соответствующего закона.

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