|Зеленский срочно решил переписать воровской "кодекс", как у Путина
|03.12.2019 10:17
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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе "вора в законе". Сообщает
Законопроект был размещен в понедельник на сайте украинского парламента и направлен на рассмотрение комитета по правоохранительной деятельности с пометкой "определен президентом как неотложный".
Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и бытие в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.
К слову, в 2019 году подобный закон был принят и в России. Согласно УК РФ теперь только за участие в воровском сообществе можно получить срок лишения свободы от семи до десяти лет. А за "занятие высшего положения в преступной иерархии" - в России предусмотрено лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей.