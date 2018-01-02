|В ЕС надеются, что руководство Ирана обеспечит право на мирные демонстрации
|02.01.2018 02:28
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The #EU is following the demonstrations in #Iran. We have been in touch with the Iranian authorities 1/2— Catherine Ray (@CatherineEUspox) 1 січня 2018 р.
2/3 we expect that the right to peaceful demonstration & freedom of expression will be guaranteed,following Psdt Rohani's public statements.— Catherine Ray (@CatherineEUspox) 1 січня 2018 р.
3/3 We will continue to monitor the situation #Iran— Catherine Ray (@CatherineEUspox) 1 січня 2018 р.
28 декабря в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применяли водометы и газ, задержаны десятки активистов.30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.По данным иранских СМИ, за время протестов погибли 12 участников демонстраций и один полицейский.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.
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