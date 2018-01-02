Европейский союз находится на связи с иранскими властями, заверила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Катрин Рэй. 28 декабря в Иране начались масштабные антиправительственные выступления Фото: EPA "Мы находимся на связи с иранскими властями. Ожидаем, что право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений будет гарантировано в связи с публичными заявлениями президента Рухани. Мы продолжим следить за ситуацией в Иране", – написала она. The #EU is following the demonstrations in #Iran. We have been in touch with the Iranian authorities 1/2 — Catherine Ray (@CatherineEUspox) 1 січня 2018 р. 2/3 we expect that the right to peaceful demonstration & freedom of expression will be guaranteed,following Psdt Rohani's public statements. — Catherine Ray (@CatherineEUspox) 1 січня 2018 р. 3/3 We will continue to monitor the situation #Iran — Catherine Ray (@CatherineEUspox) 1 січня 2018 р. 28 декабря в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применяли водометы и газ, задержаны десятки активистов.30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.По данным иранских СМИ, за время протестов погибли 12 участников демонстраций и один полицейский.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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