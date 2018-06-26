|Погромы и травля ромов оголили проблему: что делать с не подконтрольными СБУ и МВД националистами
|26.06.2018 08:22
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Пора Авакову и Грицаку понять, что они заигрались. И не могут контролировать ситуацию. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
Напомним, Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает, что за нападением на ромов во Львове может стоять РФ.
Напомним, 23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.
По его словам, СБУ выясняет, кто за этим стоит, кто финансировал это набег.
Стали известны новые подробности шокирующего погрома лагеря ромов во Львове, где от рук совершенно настроенной молодежи погиб один человек.
Как передает пресс-служба НПУ, об этом глава Нацполиции Сергей Князев сообщил в эфире канала ICTV.
По его словам, 20-летний организатор нападения раздал несовершеннолетним различные орудия, в частности - кому молоток, кому трубу и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток цыганского поселения.
Он подчеркнул, что полиция сработала как должно.
Двум несовершеннолетним нападающим суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Представители цыганских организаций и несколько семей собрались перед зданием Закарпатской облгосадминистрации, чтобы призвать власти наказать виновных в убийстве закарпатского рома во Львове. Об этом сообщает Радио Свобода.
В издании отметили, что акция, устроенная цыганами, нацелена на привлечение внимания общества к проблемам, с которыми эта народность в последнее время сталкивается в Украине.
Перед этим руководители цыганских организаций встретились с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем и попросили защитить жителей их лагерей от преследования. Руководитель области тоже присоединился к флешмобу.
Во время акции участники подняли плакаты с надписью: "Нет расизму".