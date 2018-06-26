Пора Авакову и Грицаку понять, что они заигрались. И не могут контролировать ситуацию. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Вот в чем проблема с этими радикальными организациями?

Все самые крупные контролируются СБУ и МВД. И им дается команда "фас" только в нужном направлении для создания картинки в СМИ.

Но есть разные мелкие тусовки неонацистов. Для власти эти товарищи не интересны как ресурс. Однако молодые "нацики" смотрят ТВ, видят картинку безнаказанности "старших товарищей" ( не зная, что их контролируют силовики) и решают действовать сами.

Как действовать? Это мы увидели на примере убийства цыган возле Львова. В то время как контролируемые погромы в Киеве с участием С 14 были без жертв.

Пора Авакову и Грицаку понять, что они заигрались. И не могут контролировать ситуацию. Правда, выход всегда есть - начать "закручивать гайки" своим "ручным" националистам. Чтобы неподконтрольные боялись..." - Заявил Дмитрий Корнейчук.

Напомним, Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает, что за нападением на ромов во Львове может стоять РФ.

"Что касается нападения... предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ... За этим может стоять Россия", – сказал глава СБУ на брифинге для СМИ в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос относительно нападения на ромов.

Напомним, 23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

По его словам, СБУ выясняет, кто за этим стоит, кто финансировал это набег.

Стали известны новые подробности шокирующего погрома лагеря ромов во Львове, где от рук совершенно настроенной молодежи погиб один человек.

Как передает пресс-служба НПУ, об этом глава Нацполиции Сергей Князев сообщил в эфире канала ICTV.

По его словам, 20-летний организатор нападения раздал несовершеннолетним различные орудия, в частности - кому молоток, кому трубу и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток цыганского поселения.

"На сегодняшний момент мы имеем 14 человек, подозреваемых в совершении этого правонарушения. Восемь человек полиция задержала сразу", - отметил Сергей Князев.

Он подчеркнул, что полиция сработала как должно.

"Однако - это проблема более широкая и касается только общества. Сейчас за своими детьми преживают не только родители пострадавших, но и родители задержанных несовершеннолетних под стенами суда", - отметил Сергей Князев.

Двум несовершеннолетним нападающим суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Представители цыганских организаций и несколько семей собрались перед зданием Закарпатской облгосадминистрации, чтобы призвать власти наказать виновных в убийстве закарпатского рома во Львове. Об этом сообщает Радио Свобода.

В издании отметили, что акция, устроенная цыганами, нацелена на привлечение внимания общества к проблемам, с которыми эта народность в последнее время сталкивается в Украине.

Перед этим руководители цыганских организаций встретились с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем и попросили защитить жителей их лагерей от преследования. Руководитель области тоже присоединился к флешмобу.

Во время акции участники подняли плакаты с надписью: "Нет расизму".

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