В начале 2015-го криптовалюта потеряла в стоимости 1,8%. В этом году падение составило 4%. В декабре курс биткоина достиг рекордной отметки в $19 783 Фото: EPA По данным Bloomberg, падение биткоина 1 января по сравнению с 31 декабря было зафиксировано лишь однажды – в 2015 году. Тогда криптовалюта потеряла в стоимости 1,8%. Прошлый год криптовалюта начала удачнее — был зафиксирован рост в 3,6%.17 декабря 2017 года курс биткоина достиг рекордной отметки в $19 783.Биткоин – электронная криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком или группой математиков.Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены. В сентябре в Киеве впервые в мире продали квартиру за криптовалюту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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