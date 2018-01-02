В начале 2015-го криптовалюта потеряла в стоимости 1,8%. В этом
году падение составило 4%. В декабре курс биткоина достиг рекордной
отметки в $19 783 Фото: EPA По данным Bloomberg, падение биткоина 1
января по сравнению с 31 декабря было зафиксировано лишь
однажды – в 2015 году. Тогда криптовалюта потеряла в стоимости
1,8%. Прошлый год криптовалюта начала удачнее — был
зафиксирован рост в 3,6%.17 декабря 2017 года курс
биткоина достиг рекордной отметки в $19
783.Биткоин – электронная криптовалюта, используемая для
обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее
принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком
или группой математиков.Национальный банк Украины не признает
криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены. В
сентябре в Киеве впервые в мире продали квартиру за
криптовалюту.
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