Президент Украины Владимир Зеленский созывает во вторник заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в преддверии встречи лидеров стран "нормандского формата". Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов, передает " Интерфакс-Украина ".

"Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся ко встрече в "нормандском формате", - сказал Аваков.

Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором.

"У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором", - сказал Аваков.

Напоминаем, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря с целью активизации усилий в поисках мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

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