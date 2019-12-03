|Аваков заявил, что Зеленский собирает СНБО, чтоб подготовиться к встрече с Путиным
|03.12.2019 10:55
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Президент Украины Владимир Зеленский созывает во вторник заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в преддверии встречи лидеров стран "нормандского формата". Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов, передает "
Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором.
Напоминаем, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря с целью активизации усилий в поисках мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.