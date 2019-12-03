Такое мнение выразил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ, в частности польскому изданию Gazeta Wyborcza.

"Думаю, что в деле Крыма могли бы помочь США. Такой формат переговоров мог бы включать Украину, Россию, США", - отметил Зеленский.

Он добавил, что спросит у других лидеров на "нормандском" саммите 9 декабря, возможен ли такой формат. Если же это невозможно, то Президент Украины хотел бы определить какой-то формат переговоров относительно Крыма.

По словам Зеленского, вопрос Крыма сейчас нигде не обсуждается, есть только заявления международных партнеров Украины.

"Минск" можно оценивать по-разному, но это, по крайней мере, какое-то место для переговоров. А вопрос Крыма в международном формате не обсуждался в течение последних пяти лет", - констатировал Зеленский.

Как сообщалось, 9 декабря должен состояться первый за три года саммит в "нормандском формате".

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