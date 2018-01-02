В следующем году появится более 50 новых и рейстайлингових автомобилей. Из них больше только - ведущих европейских марок, передает со ссылкой на .

Gazeta.ua предлагает пересмотреть 5 самых ожидаемых автоновинок 2018 года.

1. Camry 8

Американский вариант Camry 2018 начали производить летом 2017 года. В салоне Camry 2018 теперь преобладает спортивный стиль. Асимметричная центральная панель наклонена, водителя и пассажира разделяет высокий трансмиссионный тоннель. Машину предлагают с атмосферными моторами 2.5 из 206 л.с. и 3.5 с 306 л.с., которые получили 8-скоростной автомат. Продавать обновленное авто в Украине в первой половине 2018 года.

На Camry 8 в - от $ 27,8 тыс.

2. Maserati Levante

Итальянская модель Maserati Levante получила силовой агрегат, развивающий 430 л. С., Способен ускоряться с 0 до 100 км / ч за 5,2 сек. В распоряжении водителя есть четыре режима движения: Normal, I.C.E, Sport и Off-Road, активация которых меняет работу двигателя, трансмиссии, подвески и других электронных настроек. Максимальная скорость - 264 км / ч. Автомобиль, оснащенный 3,0-литровым бензиновым двигателем V6.

Стоимость авто - $ 93,2 тыс.

3. Continental GT 2018

Британское авто Continental GT выпустит седан 3-го поколения. Двигатель Continental GT получил от кроссовера Bentayga - 6.0-литровый битурбированный W12 с комбинированным впрыском и технологией отключения половины цилиндров при небольших нагрузках. Мощность составляет 635 л.с., что на 45 л.с. больше, чем у предшественника. До сотни купе разгоняется за 3,7 сек., а максимальная скорость составляет 333 км / ч. Виртуальная панель приборов получила 12,3 - дюймовый тачскрин. На панели установили внешний термометр, компас и хронометр. Украинские автосалоны начнут продавать обновленное авто уже в марте 2018 года.

Цена - $ 207 тыс.

4. Kia Stonic 2018

На мировом рынке появится обновленный южнокорейский кроссовер KIA Stonic. Автомобиль выпустят в гибридной и полностью электрической версии. Объем багажника - 352 л. В гибридной модификации предусмотрен бензиновый мотор объемом 1,6 л с мощностью 105 л. С. В совокупности с электромотором мощность автомобиля составит 165 л. С.

Стоимость - $ 19 тыс.

5. Urus 2018

Новый Urus получил 5112 мм в длину, 2016 мм в ширину и 1638 мм в высоту, а его колесная база - 3003 мм. Масса автомобиля составляет 2154 кг. Автомобиль способен разгоняться до 100 км / ч за 3,6 сек. и развивать 305 км / ч. Компания намерена продавать по 3500 таких авто ежегодно, что удвоит общие продажи марки. Купить авто можно будет начиная с весны 2018 года.

Стоимость авто - $ 197 тыс.

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