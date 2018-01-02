В российских аэропортах усилили меры безопасности, некоторые из них были эвакуированы, однако ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. Звонки о бомбах поступили в 30 аэропортов РФ Фото: pixabay.com По словам источника, звонки начали поступать рано утром – одним из первых сигнал получил аэропорт Анадыря. Затем волна анонимных предупреждений о бомбах двигалась с востока на запад России и к вечеру достигла аэропортов в республиках Северного Кавказа.В аэропортах усилили меры безопасности, некоторые из них были эвакуированы, однако ни одно из сообщений не подтвердилось.31 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм. Согласно документу, максимальный срок тюремного заключения за ложный звонок о минировании увеличен до 10 лет. До этого максимальное наказание за такое преступление составляло до пяти лет лишения свободы.В общей сложности с сентября по декабрь анонимные звонки поступали в 190 городах РФ, было "заминировано" более 3,5 тыс. объектов и эвакуировано более 2,5 млн человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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