Погода, Новости, загрузка...
Перед Новым годом "заминировали" 30 аэропортов России
02.01.2018 02:57
В российских аэропортах усилили меры безопасности, некоторые из них были эвакуированы, однако ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. Звонки о бомбах поступили в 30 аэропортов РФ Фото: pixabay.com По словам источника, звонки начали поступать рано утром – одним из первых сигнал получил аэропорт Анадыря. Затем волна анонимных предупреждений о бомбах двигалась с востока на запад России и к вечеру достигла аэропортов в республиках Северного Кавказа.В аэропортах усилили меры безопасности, некоторые из них были эвакуированы, однако ни одно из сообщений не подтвердилось.31 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм. Согласно документу, максимальный срок тюремного заключения за ложный звонок о минировании увеличен до 10 лет. До этого максимальное наказание за такое преступление составляло до пяти лет лишения свободы.В общей сложности с сентября по декабрь анонимные звонки поступали в 190 городах РФ, было "заминировано" более 3,5 тыс. объектов и эвакуировано более 2,5 млн человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Комментарии   

 
0 #2 добавочный 3-62 05.01.2017 14:28
Пацаны, всё "супер"! Самая мудрая политика - никаких компромиссов с вражиной! Упрямство, несговорчивость и предвидение будущего - вот краеугольные камни нашей великой мудрости! Будем воевать с российским сапогом пока у него, проклятого, подошва не лопнет, до последнего украинца! Лет на 5 нас ещё хватит, будь спок! А как мы все закончимся, так позовём китайцев, пусть они дальше воюют - их много, их и хватит на дольше! Ну, а как уже и китайцы закончатся, так будем думать как прекращать войну. Но до этого ещё далеко, так что воюем, братцы, на здоровье! Да здравствуют наши мудрые руководители!
Цитировать
 
 
0 #1 mimohozy 31.12.2014 12:15
в помещении минибара задымелась поролоновая обшивка, немного дыма и немного паники.<£$%&£$% & />пожарники и персонал сработали грамотно. сейчас всё восстановлено и работает в штатном режиме.
Цитировать
 