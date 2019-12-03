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Зеленский созывает СНБО из-за нормандской встречи
03.12.2019 11:07

Президент Владимир Зеленский собирает заседание СНБО во вторник, 3 декабря, в преддверии встречи лидеров стран нормандского формата.

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Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

«Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся ко встрече в нормандском формате», – сказал Аваков.

Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором. «У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором», – сказал министр.

Напомним, нормандский саммит состоится 9 декабря в Париже.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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