Президент Владимир Зеленский собирает заседание СНБО во вторник, 3 декабря, в преддверии встречи лидеров стран нормандского формата. (function() })(); Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов в Киеве, пишет Интерфакс-Украина. «Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся ко встрече в нормандском формате», – сказал Аваков. Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором. «У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором», – сказал министр. Напомним, нормандский саммит состоится 9 декабря в Париже. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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