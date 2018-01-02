В 2017 году в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 935 автомобилей.
Рекордным был 2012-й, тогда уничтожили 1193 машин. Охраной порядка
в новогоднюю ночь занимались 140 тыс. французских полицейских Фото:
EPA (архив) В прошлом году в это же время сгорели 935 автомобилей.
Рекордным был 2012-й, тогда уничтожили 1193 машин.Охраной порядка в
новогоднюю ночь занимались 140 тыс. полицейских, солдат и
пожарных.Полиция арестовала 510 человек. Пострадали восемь офицеров
полиции и трое солдат. Большинство из них – в ходе нападения
группы агрессивных людей в пригороде Парижа
Шампиньи-сюр-Марн.Президент Франции Эммануэль Макрон в своем
новогоднем обращении призвал граждан к единству и заверил, что
"2018 год будет особенным".
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