В 2017 году в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 935 автомобилей. Рекордным был 2012-й, тогда уничтожили 1193 машин. Охраной порядка в новогоднюю ночь занимались 140 тыс. французских полицейских Фото: EPA (архив) В прошлом году в это же время сгорели 935 автомобилей. Рекордным был 2012-й, тогда уничтожили 1193 машин.Охраной порядка в новогоднюю ночь занимались 140 тыс. полицейских, солдат и пожарных.Полиция арестовала 510 человек. Пострадали восемь офицеров полиции и трое солдат. Большинство из них – в ходе нападения группы агрессивных людей в пригороде Парижа Шампиньи-сюр-Марн.Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении призвал граждан к единству и заверил, что "2018 год будет особенным". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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