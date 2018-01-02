Возмущенные убийством юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской "будут требовать справедливости" от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, заявил руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили. Саакашвили не придет на акцию Фото: ЕРА Саакашвили отметил, что "возмущенные граждане будут требовать справедливости под МВД и СБУ"."Буду ли я между них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами – но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья. Что бы армия информационных мошенников не сообщила всем, что Саакашвили использует смерть этой смелой женщины для собственной политической выгоды", – пояснил он.Саакашвили назвал убийство Ноздровской "следствием власти преступной системы". По его словам, адвокат "боролась с несправедливостью, не шла на компромисс и не испугалась угроз". "Когда вся правоохранительная система, управляемая президентом и министром МВД, мобилизована для преследования политических противников, критиков власти, общественных активистов, борцов с коррупцией, власть в стране медленно и уверенно захватывает криминал. Это не просто уголовники и отщепенцы – это криминал которому принадлежат в Украине полицейские, силовики, прокуроры", – заявил он. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1801730686523971 Общественная организация "Твердыня" анонсировала акцию в связи с убийством юриста на 2 января в 12.00 в Киеве, возле здания Главного управления Национальной полиции в Киевской области. 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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