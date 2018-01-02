|Саакашвили: Убийство Ноздровской – следствие власти преступной системы
|02.01.2018 03:29
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https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1801730686523971
Общественная организация "Твердыня" анонсировала акцию в связи с убийством юриста на 2 января в 12.00 в Киеве, возле здания Главного управления Национальной полиции в Киевской области. 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.
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