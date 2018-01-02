25-летний бомбардир “Пари Сен-Жермен” Неймар победил в борьбе за награду лучшему бразильскому игроку, который выступает в Европе — “Золотая самба”, передает со ссылкой на сайт Sambaffot.

Неймар получил сразу 27,71 процента голосов, что стало первым показателем между всех участников. Второе место занял обладатель награды по итогам 2016 года полузащитник “Ливерпуля” Филипп Коутиньо (16,64), замкнул тройку лучших защитник мадридского “Реала” Марсело (14,43).

Стоит отметить, что победителя выбирали болельщики, футболисты и журналисты.

Добавим, что Неймар (2014, 2015, 2017) на ряду с Тиаго Сильвой (2011-13 годы) стал рекордсменом по количеству полученных “Золотых самбы” — по три.

Напомним, форвард “Тоттенхэма” Гарри Кейн выиграл гонку между лучших европейских снайперов 2017, забив три мяча в домашнем матче с “Саутгемптоном” (5:2).

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