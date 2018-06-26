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Агентство SANA сообщило о ракетном ударе Израиля в районе аэропорта Дамаска
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26.06.2018 08:22
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Сирийское государственное агентство SANA заявило, что Израиль нанес
удар по Сирии, чтобы поднять духовный дух террористов. Сирийские
СМИ утверждают, что Израиль нанес удар в районе Дамаска в ответ на
наступление правительственных сил Фото: ЕРА Агентство не сообщило
подробностей инцидента. Однако утверждает, что Израиль нанесен
удар, чтобы "поддержать духовный дух террористов", которые понесли
большие потери в боях с правительственными силами Башара
Асада.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В
боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры,
радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К
конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.21 июня
агентство Reuters сообщало, что сирийские
правительственные войска пошли в наступление на юго-западе Сирии,
где находятся повстанцы. В результате этого около 12,5 тыс. мирных
жителей покинули регион за два дня, сообщала Сирийская обсерватория
по правам человека.
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