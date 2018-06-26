Сирийское государственное агентство SANA заявило, что Израиль нанес удар по Сирии, чтобы поднять духовный дух террористов. Сирийские СМИ утверждают, что Израиль нанес удар в районе Дамаска в ответ на наступление правительственных сил Фото: ЕРА Агентство не сообщило подробностей инцидента. Однако утверждает, что Израиль нанесен удар, чтобы "поддержать духовный дух террористов", которые понесли большие потери в боях с правительственными силами Башара Асада.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.21 июня агентство Reuters сообщало, что сирийские правительственные войска пошли в наступление на юго-западе Сирии, где находятся повстанцы. В результате этого около 12,5 тыс. мирных жителей покинули регион за два дня, сообщала Сирийская обсерватория по правам человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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