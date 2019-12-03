|В Украину пришли снегопады - какие области "заметет" больше всего
|03.12.2019 11:33
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Снег, ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег, днем на Правобережье небольшой мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза. В южной части дождь, ночью с мокрым снегом, кое-где гололед, температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В Киеве и области ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°, на Киевщине ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Согласно прогнозу, 4 декабря днем в Волынской и Ривненской областях, 5 декабря ночью в северных, днем в восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 4 декабря от 4° мороза до 1° тепла, 5 декабря 0-5° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.
В столичном регионе 4-5 декабря без осадков, лишь ночью 5 декабря кое-где небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 4 декабря от 4° мороза до 1° тепла, 5 декабря 0-5° тепла.
Синоптики на 6-7 декабря осадков не прогнозируют. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, 6 декабря в Карпатах 4-10° мороза; днем 0-5° тепла, на Прикарпатье и юге страны 4-9° тепла.
На Киевщине 6-7 декабря без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.