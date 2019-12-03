Погода, Новости, загрузка...
Трамп чуть не забыл супругу по дороге к вертолету
03.12.2019 11:42
Президент США едва не забыл Меланию Трамп, когда направлялся к вертолету Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 