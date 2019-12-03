Трамп чуть не забыл супругу по дороге к вертолету - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Трамп чуть не забыл супругу по дороге к вертолету
03.12.2019 11:42
Президент США едва не забыл Меланию Трамп, когда направлялся к вертолету
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
когда
направлялся
вертолету
трамп
меланию
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->