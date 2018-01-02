1 января центре произошло , передает со ссылкой на .

Авария поразила даже заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Тука.

Фото опубликовал на своей странице в Facebook.

Масштабное произошло в возле площади Льва Толстого на улице Большой Васильковской, сообщает Оперативный.

"Неадекватный и пьяный водитель KIA на большой скорости въехал в припаркованный автомобиль , потом снес два дерева, въехал в еще два припаркованных автомобиля и разбил остановку. Тест на состояние опьянения проходить отказался", - говорится в сообщении.

С 1 января 2018 вступил в силу Закон о соблюдении в городах скорости не более 50 кмч.

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