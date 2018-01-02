С 8 июня полеты из Львова в Батуми будут выполняться один раз в
неделю по пятницам, а с 19 июня будет добавлен второй рейс по
вторникам. Авиакомпания Yanair открыла бронирование на авиарейс
Львов – Батуми Фото: pixabay.com С 8 июня полеты в Батуми
будут выполняться один раз в неделю по пятницам, а с 19 июня будет
добавлен второй рейс по вторникам.Вылет из Львова в Батуми
запланирован в 16.00, вылет из Батуми во Львов – в 13.15.Стоимость
авиабилетов эконом-класса составляет 6154 грн в обе стороны,
включая питание и провоз багажа весом до 23 кг.Компания Yanair
зарегистрирована 15 июня 2012 года в Житомире. В июле 2013 года
получила сертификат на осуществление деятельности.
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