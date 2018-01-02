С 8 июня полеты из Львова в Батуми будут выполняться один раз в неделю по пятницам, а с 19 июня будет добавлен второй рейс по вторникам. Авиакомпания Yanair открыла бронирование на авиарейс Львов – Батуми Фото: pixabay.com С 8 июня полеты в Батуми будут выполняться один раз в неделю по пятницам, а с 19 июня будет добавлен второй рейс по вторникам.Вылет из Львова в Батуми запланирован в 16.00, вылет из Батуми во Львов – в 13.15.Стоимость авиабилетов эконом-класса составляет 6154 грн в обе стороны, включая питание и провоз багажа весом до 23 кг.Компания Yanair зарегистрирована 15 июня 2012 года в Житомире. В июле 2013 года получила сертификат на осуществление деятельности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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