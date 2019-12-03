Погода, Новости, загрузка...
Зеленский собирает СНБО накануне нормандской встречи
03.12.2019 12:00
Аваков сообщил, что Зеленский собирает СНБО Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 