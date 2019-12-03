|"Слуги" избавились от "балласта" и согласовали новую паночку на должность главной по международным делам
|03.12.2019 12:08
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Во время заседания фракции "Слуга народа", которое проходило вчера в киевском КВЦ "Парковый", депутаты проголосовали за исключение нардепов Антона Полякова и Анны Скороход из зала, где идет заседание.
Об этом Поляков рассказал журналистам.
По его словам, за их исключение из зала депутаты собрали 180 подписей, а за исключение Скороход 200 подписей. При этом депутат сообщил, что пока юридически он все еще является членом фракции.
Также он отметил, что после исключения останется внефракционным депутатом.
В свою очередь депутат Анна Скороход сообщила, что ее поддерживали коллеги по фракции, однако фамилии не называет из этических убеждений.
Фракция "Слуги народа" и президент Зеленский на вечернем собрании согласовали кандидатуру 29-летней Елизаветы Ясько, которая займет должность главы комитета по международным делам.
Об этом сообщила депутат Василевская-Смаглюк по итогам собрания фракции.
Народный депутат фракции "Слуги народа" и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
29-летняя Ясько убеждена, что ее решение правильное.
Игорь Мосийчук, экс-депутат от "Радикальной партии" в своем личном Telegram-канале выложил фотографию с двумя целующимися девушками и заявил, что одна из них 29-летняя нардеп Елизавета Ясько (прошла в парламент под №15 в списке партии "Слуга народа"), глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). "Теперь живите с этим, друзья!" – написал он.
Отметим, что на днях Елизавета Ясько заявила о намерении возглавить Комитет по вопросам внешней политики вместо оскандалившегося Богдана Яременко. Сейчас девушка является членом этого комитета, возглавляя подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений.
Этот снимок вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях, пока сама нардеп не опровергла эту информацию.
У Елизаветы довольно большая биографическая справка, особенно в части образования. Она подавала документы для поступления в три наилучших вуза в мире и поступила во все: Оксфорд, Кембридж и Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE).
В своем интервью
Так как получение высшего образования в Оксфорде было безумно дорогим для нее, то Елизавета работала над тем, чтоб получить стипендии и гранты в различных организациях.
Ясько также закончила философский факультет КНУ имени Тараса Шевченко. Имеет степень магистра политологии.
В октябре 2013 года Ясько стала студенткой МГУ им. Ломоносова: "Группа из лучших студентов философского факультета поехала в Москву. К участию в этой программе были рекомендованы магистры специальности "политология" заранее - за несколько месяцев до начала Революции достоинства", - сообщила Ясько у себя на "Фейсбуке".
Она отметила, что провела в Москве с октября 2013 по июнь 2014 года не более двух месяцев (программа закончилась в июне того же года).
Ясько уточнила, что невзирая на учебу в Москве, с 30 ноября 2013 года - дня избиения студентов на Майдане - она работала над созданием украинской общественной организации, которая ставила себе в задачу защитить права украинцев.
Елизавета Ясько показывает удостоверение народного депутата, фото: facebook.com
По словам Ясько, было чувство, что большинство россиян зазомбированные.
К этому посту Ясько прикрепила скрин с видео, как играла на фортепиано во время событий на Майдане.
Елизавета Ясько основала проект, который занимался развитием культурной дипломатии, креативной экономики и образования под названием "Yellow Blue Strategy".
Также есть информация о том, что она в 2017 году устроилась на работу в Министерство по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании.