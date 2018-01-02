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США приблизились к рекордному показателю по добыче нефти
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02.01.2018 04:16
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Среднесуточный уровень добычи нефти в США в прошлом году составил
9,6 млн баррелей. Максимальный показатель фиксировали в 1970 году –
более 10 млн. В США усилили разработку сланцевых месторождений
нефти Фото: EPA Среднесуточный уровень добычи нефти в прошлом году
составил 9,6 млн баррелей. Максимальный показатель фиксировали в
1970 году – более 10 млн. При этом в сентябре 2005-го и
2008-го США показатели сокращались до 3,8 млн. Объемы добычи
выросли в результате усовершенствования технологии разработки
сланцевых месторождений нефти.Ее основные залежи находятся в штатах
Техас, Монтана, Северная Дакота, Оклахома, Колорадо, Вайоминг,
Небраска, Западная Вирджиния, Огайо и Пенсильвания. Также президент
Дональд Трамп одобрил разработку нефтяных месторождений на
Аляске.США ежедневно потребляют 20 млн баррелей нефти. При таких
показателях нельзя говорить, что США отныне не зависят от импорта
нефти, но у страны высвободилась большая честь дешевых
энергоносителей и уже начался экспорт сланцевого газа, отмечает
вице-президента вашингтонского Центра стра
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