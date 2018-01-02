Среднесуточный уровень добычи нефти в США в прошлом году составил 9,6 млн баррелей. Максимальный показатель фиксировали в 1970 году – более 10 млн. В США усилили разработку сланцевых месторождений нефти Фото: EPA Среднесуточный уровень добычи нефти в прошлом году составил 9,6 млн баррелей. Максимальный показатель фиксировали в 1970 году – более 10 млн. При этом в сентябре 2005-го и 2008-го США показатели сокращались до 3,8 млн. Объемы добычи выросли в результате усовершенствования технологии разработки сланцевых месторождений нефти.Ее основные залежи находятся в штатах Техас, Монтана, Северная Дакота, Оклахома, Колорадо, Вайоминг, Небраска, Западная Вирджиния, Огайо и Пенсильвания. Также президент Дональд Трамп одобрил разработку нефтяных месторождений на Аляске.США ежедневно потребляют 20 млн баррелей нефти. При таких показателях нельзя говорить, что США отныне не зависят от импорта нефти, но у страны высвободилась большая честь дешевых энергоносителей и уже начался экспорт сланцевого газа, отмечает вице-президента вашингтонского Центра стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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