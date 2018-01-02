Европейский союз поддерживает контакты с властями Ирана и ожидает, что гражданам республики будет гарантировано право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт представителя внешнеполитической службы ЕС Кэтрин Рей.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил в воскресенье, что протест и критика являются конституционными правами граждан, если они не влекут за собой насилие.

“Мы поддерживаем контакты с иранскими властями. Мы ожидаем, что право на мирные демонстрации и свобода выражения мнений будут гарантированы, как заявлял президент Роухани”, - написала Рэй в своем Twitter.

Напоминаем, власть президента США Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протеста в Иране.

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