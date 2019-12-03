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НАБУ задержало экс-чиновника ГПУ на взятке
03.12.2019 12:37
Бывшего начальника главного следственного управления ГПУ задержали на взятке
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
гпу
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