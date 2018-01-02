Украина славится своими умельцами, которые способны создавать совершенно уникальные образцы технической культуры.

К ним, непременно, можно отнести масштабные модели-копии транспорта, пишет со ссылкой на .

Все представленные в обзоре ТОП-8 модели выполнены в одном из наиболее популярных в нашей стране масштабов – 1/43, а цены и информация о производителях взяты с сайта интернет-магазина «Радиатор».

«Киммерия» – херсонская мастерская специализирующаяся на производстве эксклюзивных моделей советской и зарубежной техники. Мастерская основана в Херсоне в 1992 году. Первоначально фирма называлась Techno exclusive. Длительное время под этой же маркой производились и продавались модели «Вектор моделс» и «Херсон моделс». В дальнейшем каждая фирма вышла на рынок самостоятельно.

«Вектор моделс» – мастерская по производству масштабных моделей ручной работы. Основана в августе 1991 года в Херсоне. Cпециализируется на производстве масштабных моделей легкового, грузового, общественного транспорта и различных модификаций на их базе. «Визитной карточкой» мастерской является общественный транспорт. При разработке новых моделей наибольшее внимание уделяется моделям автобусов и троллейбусов. Кроме отечественной техники Vector Models выпускает огромное количество моделей автомобилей иностранных брендов.

«Херсон моделс» – мастерская по мелкосерийному производству масштабных моделей из Херсона. Все модели мастерской ручной сборки. Основное отличие моделей «Херсон моделс» – это скрупулезность сборки, высочайшая детализация, и качественная покраска. Ассортимент мастерской насчитывает более 100 различных моделей.

Мастерская Nik models основана в городе Николаев, но территориально располагается в Херсоне. Мастера данного производителя далеко не новички в модельном деле и хорошо зарекомендовали себя в других украинских модельных мастерских.

Retro Trans Models (RTM) – мастерская по производству масштабных моделей спецтехники ручной работы из Кривого Рога. Модели отличаются высокой степенью детализации и первоклассной реалистичностью. Каждая из деталей модели проработана до мельчайшей точности.

8 место:

КС-4561А автокран на базе КРАЗ-257 (1966) «Херсон моделс» – 6995 грн

7 место:

Э-562Б экскаватор (1960) Retro Trans Models – 7195 грн

6 место:

Setra S15 Kimmels Bonn (1966) «Вектор моделс» – 7455 грн

5 место:

Антарктический вездеход «Харьковчанка» (1958) «Киммерия» – 7695 грн

4 место:

Автобетоносмеситель АБС-7 на шасси МАЗ-6303A5 (2000) Nik Models – 7795 грн

3 место:

Tatra В-4 прицепной вагон (1958) «Вектор моделс» – 8995 грн

2 место:

Трамвай КТМ 71-605А (1980) «Вектор моделс» – 10495 грн

1 место:

Трамвай КТМ-5м3 (1975) «Вектор моделс» – 10555 грн

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