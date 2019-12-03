|В Инсбруке туристы смогут ездить на общественном транспорте бесплатно
|03.12.2019 12:46
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Нововведение начнет действовать с 1 мая 2020 года, сообщает Innsbruck.info.
Воспользоваться бесплатным проездом можно будет с помощью туристической карты Welcome Card. Приезжие смогут получить ее у арендодателя жилья или в гостинице.
Также отмечается, что с туристической картой гости могут воспользоваться многочисленными скидками и бесплатным проездом в регионе, окружающем Инсбрук.
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