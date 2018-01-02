В Хмельницкой области автомобиль сбил женщину с ребенком, мать погибла

В городе Шепетовка (Хмельницкая обл.) автомобиль Mersedes сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу с двухлетней дочкой, в результате чего мать погибла, а ребенок доставлен в реанимацию, сообщил телеканал "112 Украина".

"Трагедия произошла сегодня вечером на ул. Судилковская. Примечательно, что водитель после совершения ДТП бросил автомобиль и скрылся с места аварии. 21-летняя женщина погибла на месте, ребенок находится в реанимации", – говорится в сообщении на сайте телеканала в понедельник вечером со ссылкой на местные СМИ.

В информации подчеркивается, что полиция разыскивает водителя.

"По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Машина неслась с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки", - говорится в сообщении.

По другой информации, женщина с ребенком находились на тротуаре.