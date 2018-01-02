По словам экс-жениха убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Виталия Сергеева, он отказался давать показания. Сергеев сослался на статью 63 Конституции Украины Фото: hromadske.ua По словам Сергеева, на допросе он сослался на статью 63 Конституции Украины, которая позволяет не свидетельствовать против себя.Мужчина отметил, что никакого давления на него не оказывали, однако адвокат возразил, что у его подзащитного отобрали телефон, а это является давлением. Колишній наречений вбитої юристки Ноздровської розповів, що його допитували як свідка pic.twitter.com/bEmyUm4YQ5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 января 2018 г. Сергеев рассказал, что они с Ноздровской встречались с ноября 2016 года до июня 2017-го, но из-за того, что работа занимала все ее время, пара решила разойтись.На вопрос, есть ли у него догадки, кто мог совершить убийство, экс-жених ответил, что не имеет никаких предположений."Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать", – добавил он.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря.Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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