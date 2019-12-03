Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, "Главная официальная резиденция святого Николая" откроется 3 декабря в 12:00 на территории комплекса Kavalier Boutique Hotel. Она будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

"Николай с радостью примет каждого в своем уютном сказочном домике, выслушает все пожелания, передаст письма своих юных гостей эльфам к исполнению и подарит развивающие и сладкие подарки", - отметили в горсовете.

Как сообщается на странице "Главной официальной резиденции Святого Николая" в Facebook, стоимость билета с 10:00 до 18:00 составит 170 гривень в будни и 230 гривень в выходные и 18-19 декабря, а с 18:00 до 20:00 - 320 гривень в будни и 370 гривень в выходные. С детьми ростом до 120 сантиметров сопровождающего взрослого будут пускать бесплатно. Во вторник с 10:00 до 14:00 предлагают бесплатный вход для детей из малообеспеченных семей, сирот и детей с особыми потребностями

В то же время на площади Рынок с 14 до 22 декабря ежедневно будет работать "Волшебный домик Николая". Как сообщают организаторы на официальной странице компании "Львовские ярмарки" в Facebook, стоимость посещения составит от 200 до 250 гривень.

"Настоящая встреча со Святым Николаем, сказочные декорации и сладкий дар - атмосфера чуда и искренние эмоции, которые зафиксируем в мгновенном подарочном фото. А еще, родители могут передать наставления для детей через ангелов-помощников и собственный дар, который священный Николай лично вручит ребенку", - говорится в сообщении.

Во Львовском дворце искусств будет действовать "Тайная мастерская Святого Николая" - с 12 по 18 декабря. Согласно информации на странице в Facebook, каждое мероприятие будет начинаться с экскурсии и мастер-классов на локациях "Небесная почта", "Творческая мастерская", "Кондитерская", "Упаковочная".

"Далее все отправляются на встречу со Святым Николаем. Здесь уже будет происходить интерактивный спектакль, в котором дети с поддержкой родителей и ангелов будут бороться с чертиком, пройдут испытания дружбы, любви и послушания. После этого они таки смогут встретить Святого Николая, который приготовил сладкие подарки и мандаринки! А также наш священный Николай, щедрый на свои объятия, добрые наставления и благословения для каждого. Завершение праздника будет сладким - гостей ждет угощение, а тот, кто приготовил для Николая сюрпризы или стишки, сможет это рассказать", - отметили организаторы.

Стоимость участия составит 400 гривень на одного человека, будут действовать скидки для групп и многодетных семей.

А на базе Львовского центра имени Довженко с 15 до 19 декабря будет работать "Резиденция Святого Николая на Сыхове". Как сообщают организаторы на странице мероприятия в Facebook, резиденцию откроет 15 декабря сам священный Николай.

"Детки, а также и взрослые смогут провести время вместе с Николаем, аниматорами, которые будут создавать праздничное настроение всем вокруг. Дети получат подарки от Николая: книгу от издательства "Основы", раскраску, сладкий подарок", - говорится в сообщении.

Эта резиденция будет самой дешевой для посетителей. Стоимость входа для ребенка вместе с одним из родителей - 150 гривень.

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