Виновные в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской "должны столкнуться со всей силой закона", считает британский финансист Уильям Браудер. Тело Ноздровской нашли 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны столкнуться со всей силой закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, должны столкнуться с санкциями Магнитского на Западе", – написал он 1 января в Twitter. Everybody involved in this terrible atrocity should face the full force of the law. If they don't, they and those covering up for them should face the full force of Magnitsky sanctions in the West https://t.co/TYyNAGNyot — Bill Browder (@Billbrowder) 1 січня 2018 р. Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского". Эти законы названы в честь юриста основанной бизнесменом компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет. Лица, ответственные за нарушение прав человека и принципа верховенства права попадают в "список Магнитского". Против них вводят персональные санкции.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Сам Сергеева сообщил, что его допрашивали в качестве свидетеля. Он отказался давать показания против себя, сославшись на статью 63 Конституции Украины.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.Общественная организация "Твердыня" в связи с убийством юриста анонсировала акцию на 2 января в 12.00 в Киеве, возле здания Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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