Послу США выразили протест в связи с "необоснованными обвинениями" президента Дональда Трампа в отношении Пакистана, пишет News International. МИД Пакистана вызвал американского посла Хейла Фото: ЕРА По данным издания, послу США выразили протест в связи с "необоснованными обвинениями" Трампа в отношении Пакистана.1 января Трамп заявил в Twitter, что финансовая помощь американского правительства Пакистану была глупостью."Они обеспечивают безопасность террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти нам не помогают", – посетовал глава Белого дома.В августе 2017 года Трамп подписал документ о новой стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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