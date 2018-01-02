Послу США выразили протест в связи с "необоснованными обвинениями"
президента Дональда Трампа в отношении Пакистана, пишет News
International. МИД Пакистана вызвал американского посла Хейла
Фото: ЕРА По данным издания, послу США выразили протест в связи с
"необоснованными обвинениями" Трампа в отношении Пакистана.1
января Трамп заявил в Twitter, что финансовая помощь
американского правительства Пакистану была глупостью."Они
обеспечивают безопасность террористов, за которыми мы охотимся в
Афганистане, и почти нам не помогают", – посетовал глава
Белого дома.В августе 2017 года Трамп подписал документ о
новой стра
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