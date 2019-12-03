Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме России с просьбой "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине". Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, передает " ТАСС ".

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", - сказал Володин.

Председатель Госдумы РФ призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине.

"Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике. Нельзя спускать с рук националистам их поведение", - заявил Володин.

30 октября сообщалось, что Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, потребовав выполнить обязательства в отношении меньшинств в соответствии с международным правом.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя слова Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны, заявил, что в Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один — украинский. Запись заседания согласительного совета Рады опубликована на официальном канале парламента в ютьюбе.

"Я хотел бы отметить, что на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна. И я хотел бы всех уверить — если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить еще какие-то территории, то это только мечты", — заявил Разумков.

По его словам, Верховная рада будет прилагать максимум усилий для того, чтобы консолидировать украинское общество "вокруг тех, кто нас будет объединять".

"Это непростой путь, сегодня все слои населения, все органы власти должны сконцентрироваться именно на этом", — заключил спикер парламента.

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