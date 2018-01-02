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В The Washington Post вышла статья о приготовлении украинского борща
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02.01.2018 05:41
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Борщ – синергия овощей, которая превращается в роскошную еду,
считает журналистка The Washington Post Элли Кригер. Кулинарный
обозреватель приготовила борщ с говядиной Фото: sorada.gov.ua Автор
публикации Элли Кригер пишет, что закупила на рынке "кучу
замечательных свежих овощей: морковь, свеклу, корень сельдерея и
лука, а также капусту".После долгих размышлений, она решилась
приготовить борщ, потому что "ни одно блюдо не может подать эти
ингредиенты более синергетически, превращая овощи в домашнюю, но
роскошную еду".Кроме указанных продуктов, рецепт журналистки
включал воду, соль, перец, постную говядину, оливковое масло,
чеснок и красный винный уксус.Блюдо она рекомендовала подавать
теплым и украшать укропом со сметаной.
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