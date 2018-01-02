Борщ – синергия овощей, которая превращается в роскошную еду, считает журналистка The Washington Post Элли Кригер. Кулинарный обозреватель приготовила борщ с говядиной Фото: sorada.gov.ua Автор публикации Элли Кригер пишет, что закупила на рынке "кучу замечательных свежих овощей: морковь, свеклу, корень сельдерея и лука, а также капусту".После долгих размышлений, она решилась приготовить борщ, потому что "ни одно блюдо не может подать эти ингредиенты более синергетически, превращая овощи в домашнюю, но роскошную еду".Кроме указанных продуктов, рецепт журналистки включал воду, соль, перец, постную говядину, оливковое масло, чеснок и красный винный уксус.Блюдо она рекомендовала подавать теплым и украшать укропом со сметаной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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