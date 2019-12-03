Об этом сообщает Deadline.

"Драма HBO и Sky "Чернобыль" стала два раза лауреатом Rose D'Or Awards", - говорится в сообщении.

Отмечается, "Чернобыль" наградили главным призом фестиваля - The Golden Rose Award ("Золотая роза"). Также сериал получил награду в категории "Лучший драматический сериал".

Rose d'Or - международный фестиваль телевизионной продукции, основанный в 1964 году. В нем принимают участие представители свыше 40 стран мира. Фестиваль отражает самые важные тенденции и тренды современной телеиндустрии.

"Чернобыль" (Chernobyl) - пятисерийный британско-американский мини-сериал, созданный и написанный Крэйгом Мезином и срежиссированный Юганом Ренком. Премьера исторической драмы состоялась 6 мая 2019 года. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из самых больших техногенных катастроф в истории.

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