Шесть человек, включая двоих детей, погибли и более 10 пострадали в результате взрыва газового баллона на территории больницы в Пакистане, передает со ссылкой на РИА “Новости”.

По данным телеканала Geo TV, случай произошел в понедельник вечером в городе Атток, провинция Пенджаб.

Как сообщили местные власти, люди погибли при частичном обрушении здания больницы, вызванном взрывом газа. По данным спасательных служб, под завалами все еще находятся люди.

Напомним, двенадцать человек погибли во время пожара в жилом доме в нью-йоркском Бронксе. Местные власти назвали случай самым страшным пожаром за последние четверть века.

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